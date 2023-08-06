波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團今天抵台訪問，愛沙尼亞國會在網站公布訊息，強調將與台灣討論安全和防務問題，以及商業、貿易和經濟領域的夥伴關係。由於全球安全受到威脅，民主社會之間的合作變得越來越重要。「這次訪問證明了對台關係的共同政策，這與歐盟的政策是一致的」。

外交部昨天指出，波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團一行5人，8月6日至11日訪問台灣。訪問團由愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃、立陶宛國會外交委員會主席帕季格及拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和聯合組成，這也是波海三國國會近年首度籌組外交委員會主席聯合訪團。

訪團此行將分別拜會總統蔡英文、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、數發部及國內智庫專家學者，並將進行文化參訪及科技體驗，藉由實地訪察，及直接與我國政府高層官員與專家學者深入對話，針對強化雙邊關係及亞歐區域安全連結等議題交換意見。

愛沙尼亞國會也在網站首頁公布訪台訊息指出，在聯合訪問期間，各委員會領導人計畫討論該地區的安全局勢和發生的變化，特別是與俄烏戰爭有關的問題。他們希望確定風險領域，以及未來與世界領先的高階晶片製造商台灣合作，建立更可靠和持久供應鏈的機會。

雙方會議還將重點討論如何維護地區和平與穩定問題，各委員會主席強調，不能單方面改變台海現狀，反對使用或威脅使用武力，最終達成的解決方案必須通過外交和對話。波海三國也必須加強與台灣的經貿關係，因為台灣擁有強大的民主制度和技術高度發達的經濟。雙方還希望尋求深化文化、教育、科技、旅遊等領域合作的途徑。