北韓領導人金正恩實地指導主要武器工廠，包括戰略巡航飛彈發動機和無人駕駛飛行器的生產線。

據《路透》報導，北韓已經測試了更大口徑炮彈的火箭發射器和先進的巡航飛彈，並在上個月測試了包括固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）在內的最新彈道飛彈。北韓官媒《朝中社》稱，金正恩呼籲大規模生產「各種尖端戰略武器發動機，從而為實現我國新型戰略武器研發革命做出巨大貢獻」。

《朝中社》報導指出，金正恩在周四（3日）至周六（5日）期間還視察了生產超大口徑多管火箭發射器和運輸豎起發射器生產炮彈的工廠；這些發射器通常用於發射彈道飛彈。報導稱，金正恩指示提高工廠的生產能力，以此作為加強國防能力的重要部分。

《朝中社》還稱，金正恩在視察彈藥工廠時注意到，在生產大口徑多管火箭炮炮彈方面，精密加工和現代化自動化程度都有所提高。

《路透》指出，金正恩連續數日訪問了多個武器生產設施並不尋常；北韓正大力發展各種戰略武器和常規武器，最近也展示了一系列武器。