總統蔡英文昨（6）日透過臉書發文，稱蔡政府認真負責、嚴守財政紀律，絕對沒有債留子孫，不過媒體人黃揚明看完蔡的全文後，酸「其實她自己的談話就打臉了自己」。

蔡英文昨日在臉書表示，前瞻計畫的目標是希望可以有更多、更快、更貼近民眾需求的建設，並幫助減低城鄉差距，帶動每個區域的均衡發展；她指出，前兩任政府執政後分別增加了1兆4,923億、1兆7,344億的長期債務，但蔡政府執政7年多，加上各項特別預算也僅增加4,350億債務，「我們是負責任的政府，過去7年多，我們絕對不是債留子孫，而是投資台灣的未來、照顧人民，努力讓台灣越來越好。」

黃揚明提到，雖然蔡英文說自己沒有債留子孫，但同一則貼文卻稱前面2屆政府的債務均超過1兆元，而她執政到現在只有增加4,350億債務，「自己都說增加4000多億了，卻洋洋得意地批評前2任總統負債增加較多，這不就是五十步笑百步」。

「直接拿來對比是不公平的。」黃揚明強調，每任總統的經濟情勢、稅制、財政狀況可能都有所不同，不該直接做比較，但重點其實不是債務增加與否，而是政府有沒有將預算花在刀口上，「如果抱持的想法都是，反正沒到舉債上限，只求平安卸任，那麼債留子孫自然而然會成為常態。」