陳妍希飾演一代巨星鄧麗君。（摘自《但願人長久》微博）

柯朋宇單槍匹馬赴廣州拍片，飾演日本導遊。（光與澈音樂工作室提供）

由陳妍希主演，講述鄧麗君傳奇一生的陸劇《但願人長久》於2018年拍攝，時隔5年終於在5日訂檔播出，外傳當時角逐鄧麗君角色的女演員除了陳妍希以外，還有趙麗穎、林依晨，因為鄧麗君三哥希望由台灣演員演出，精選過後由陳妍希勝出。陳妍希當年為了詮釋一代巨星，特意前往香港、日本、泰國等地探訪鄧麗君足跡，深入了解角色，看了大量鄧麗君演出影片，也積極訓練唱功，鄧麗君三哥對於陳妍希的努力感到十分感動，也讚許她的演技。

而演員柯朋宇也參與演出，飾演日本導遊，與周厚安有不少對手戲；拍攝長達七個月，場景橫跨日本、泰國等地。但拍攝結束後即遇到疫情，上檔日期遙遙無期，柯朋宇笑說原本已經對該劇播出與否不抱希望，沒想到驚喜接到訂檔消息，「好像中統一發票的感覺。」

柯朋宇回憶接演時還是剛出道的新人，因為有和日本經紀公司簽約，當時正在上日文課，《但願人長久》的劇組要求會講日文的演員，他幸運被青睞，但收到劇組通知隔天就得飛往廣州拍戲，且因為沒有預算，柯朋宇單槍匹馬赴廣州。柯朋宇接到劇組的指示是得到澳門機場，搭計程車到珠海，就會有劇組人員接應；沒想到到了澳門，當地計程車司機卻告訴他：「這裡是澳門，不可能坐計程車到珠海。」當時柯朋宇的手機完全沒網路，無法求救，只能賭一把相信司機的建議。

但司機越開越荒郊野外，柯朋宇腦中閃過各種被拐騙的可能，「真的開了萬里路，就像台北坐計程車到台中一樣，我超怕自己被抓去賣器官。」所幸最後真的抵達目的，進到劇組已深夜，定裝完已凌晨，「真的很難忘，我就是靠意志力告訴自己不要害怕，一夜長大了。」