國民黨總統參選人侯友宜今（6日）到雲林參訪，雲林縣長張麗善因上午有南投行程無法陪同參訪，她邀侯友宜共進早餐，媒體詢問侯有無見到張榮味？侯友宜表示，「最主要今天早上是關心張縣長在雲林推動的政務的一些相關問題」。

張麗善因兩個月前約好去南投拜訪一家寺廟住持，侯友宜上周敲定要來雲林，張麗善向他告假一個上午，也邀他6日早上到縣長官邸共進早餐。

媒體關心侯、張談什麼？有無見到張榮味？侯友宜回答，今天最主要是關心張縣長在雲林推動的政務的一些相關問題，像是城鄉差距，雲林縣是農業大縣，相對的資源少，他擔心中央資源沒有到雲林縣，很多工作沒有辦法順利推動，他和張縣長談的都是資源分配、市政問題。

侯友宜說，今天行程見到很多好朋友像是斗六市長林聖爵，很多議員也滿滿給他支持，不是只有議員，很多里長、代表會主席、副主席、代表都幾乎都出來跟他打招呼、加油、打氣，希望他為國家、為人民多做事。