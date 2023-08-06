陳威全抱著兒子一同拍攝品牌主視覺。（好咖提供）

陳威全婚後和老婆養育3個寶貝，入行20週年即將推出全新創作專輯的他，在一年一度父親節前夕，率先傳出「好」事，今（6日）宣布首度斜槓美食，與愛妻成立「好咖」品牌，首波產品推出馬來貘造型「咖椰包」，這個以他家三兒子「咖椰」命名的包子，上市即轟動，才1週首批1800顆馬來貘造型咖椰包子全數售罄，讓陳威全夫妻吃了一顆定心丸，宣布生產線全面加開，訂單長線收單，並已開始研發新產品，希望吸引更多台灣民眾喜愛。

說到斜槓美食，開發出個人品牌「好咖」，陳威全說要感謝好友王瞳，艾成，因為陳威全曾受邀於他們品牌「艾叻沙」直播宣傳，而認識了與艾叻沙合作的廠商，也因此讓陳威全興起跨足食品業的起心動念，進而與老婆自創「好咖」品牌，此外，在音樂圈奮鬥有成的陳威全，認為除了音樂，跟人的記憶最有關的就是美食，只要一想到當年父親帶全家出門吃早餐、喝下午茶，聞到咖喱的香氣、咖啡的味蕾和咖椰的香甜，「不管我在台灣或世界何方，記憶就帶我回到小時候的馬來西亞，被親情和美食圍繞」。

值得一提的是，產品研發過程超過8個月，不斷嘗試、推翻再嘗試，陳威全笑說一開始設計的馬來貘是趴著，但看起來超像老鼠，讓他為之氣結，之後調整成現在黑白相間的顏色，卻又看起來像熊貓，「總之就是得不怕失敗，就做壞了再繼續改良再製作，直到滿意為止，就總共花了八個月」，但他沒有因挫敗而放棄，而拍攝主視覺時，陳威全也抱主角、就是小兒子「咖椰」入鏡，內心有無比成就感，「咖椰和咖椰包都是我的兒子」，直呼簡直像生了第四個小孩。