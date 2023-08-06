抽水站4台抽水機首次全開。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦視察永貞抽水站。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣5日豪雨成災。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

卡努颱風過後引進的西南氣流帶來豪大雨，5日造成三義、苑裡、竹南、頭份等地區多處淹水，縣長鍾東錦除要求縣府水利處、消防局加強戒備全力防範釀災，並緊急視察永貞抽水站運作情形，肯定4台抽水機組首度全開抽水，發揮了應有的功能。

縣府水利處指出，卡努颱風過後的雷雨雹帶來的豪大雨量，5日上午9時左右三義鄉約94.88毫米、卓蘭82.79毫米、苑裡65毫米，造成多處地區淹水災情，至10時許水勢漸退。

然而雨勢轉移到竹南、頭份等地區，頭份地區雨量達到90毫米、造橋102毫米、竹南95毫米，造成多處道路積水，至中午12時左右，雨勢始趨緩，積水漸退。

縣長鍾東錦在接獲三義、苑裡地區多處淹水的通報後，立即指示縣府水利處嚴加戒備，全力防範避免釀災，在雨勢緩和後，由於竹南、頭份也下豪大雨，他馬不停蹄的趕至頭份市永貞抽水站視察。

永貞抽水站由於竹南、頭份地區瞬間雨勢強勁，站內4部抽水機組首次全開全力抽水，縣長鍾東錦在了解抽水站的因應措施後，肯定抽水站發揮了應有的功能，他同時呼籲鄉親在發生豪大雨的天候時，盡量避免外出，以確保安全。

永貞抽水站在2004年3月興建完成，設置有4組主抽水機組、撈汙機組、汙物輸送設備、儲油槽及進放流水路控制閘門等設施，是苗縣防汛整備佈設的重兵，每秒最大排洪量28噸，身負永貞路周遭防洪排水的重任，如中港溪水位暴漲時，造成內水無法重力排放，可由24小時輪值人員立即啟動抽水機組，順利排洪。

另外，針對農業災損，縣府農業處6日指出，目前已經各鄉鎮市公所協助了解各地災情，7日起3天內由各鄉鎮市公所統整災情損失，再由縣府複勘，後續協助爭取中央補貼救助