國民黨主席朱立倫連續3天到桃園，他說，這幾天幫忙新人助選，他們是國民黨在國會的新力量。他也說，希望大家團結努力，幫他們加油。（賴佑維攝）

國民黨主席朱立倫連續3天到桃園，他說，這幾天幫忙新人助選，他們是國民黨在國會的新力量。他也說，希望大家團結努力，幫他們加油，也讓黨籍總統參選人侯友宜在桃園開出漂亮選票。他也提到，下週會在台南、高雄，跟總統、立委參選人一起加油。

朱立倫今天陪同黨籍立委參選人牛煦庭參香、參與活動。朱立倫表示，連續3天幫立委參選人邱若華、涂權吉、牛煦庭選舉，他們是新人，也是國民黨在國會的新力量，也相信他們能順利當選。他說，作為桃園的老縣長，有這個責任幫立委參選人加油，同時也希望大家團結努力，讓侯友宜在桃園開出漂亮選票。他也說，中南部也要全力以赴，下周會在台南、高雄，跟總統、立委參選人一起加油。朱立倫表示，各地立委提名非常多年輕優秀人才，雖然年輕、是新人，但是戰力十足，而且非常有勇氣、有決心。

對於外傳國民黨以立委不分區名單當籌碼整合挺郭？朱立倫說，這是謠言，現在大家都用團結的心、團結的力量。他提到，大家知道最基本的道理，就是全台灣希望政黨輪替，幾乎6成以上民意是下架民進黨，如果因為藍營分裂、非綠不團結，最後讓民進黨總統參選人賴清德、民進黨躺著選，這樣對不起台灣主流民意，對不起台灣民眾希望追求兩岸和平、好日子的主流心聲。

另有傳聞稱有些人假裝國民黨支持者，高喊只挺侯友宜，不支持聯盟。朱立倫說，一定是團結所有團結的力量，爭取所有爭取的朋友，化解能化解的敵人，也因為總統、立委都是單一選區，一定要追求最多的支持。

彰化縣北斗鎮長補選，由顏宏霖當選，朱立倫說，首先恭喜顏宏霖，他也提到，國民黨、民眾黨支持下，顏打敗民進黨。

朱立倫說，相信議長都是有決心，希望政黨輪替，希望下架民進黨，不管戰略上有些不同，但大家知道只要分裂，就是讓民進黨、賴清德躺著選，說白就是民進黨最大助力，大家都有這樣的警覺、決心，支持分裂大概就是民進黨的助力。

另今天是民眾黨黨慶、民眾黨總統參選人柯文哲生日，朱立倫說，於公有送花藍到民眾黨。於私，他與柯文哲是老同學，當然祝他快樂，天天都快樂、健康。