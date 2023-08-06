「TRE 台北國際成人展」周五至周日在新北市工商展覽中心展出，吸引不少男性買票入場，一名男子表示，場內觀展的男性各個身材肥胖，還散發出汗臭味，人多到無法閃躲，且因舞台架設較低，導致他看不到女優，氣得大罵根本被當盤子，花錢去看肥宅和宅男，貼文引發網友共鳴。

原PO昨（5）日於論壇《Dcard》指出，過去曾經參加過3場成人展，感受都不錯，今年他再度買票進場參觀，因主辦單位沒有控管入場人數，加上動線規畫不佳，完全看不到女優，他崩潰地說，「根本是進去看肥宅跟宅男的」。

原PO表示，觀展的肥宅和宅男身材肥胖就算了，各個身上散發出體臭味，穿過人群有一半人是黏黏臭臭的，不要求一定要穿搭有型，但保持個人衛生、乾淨是基本的，直言「假如我是女生，真的會敬而遠之，不要怪台灣女生是台女」。

原PO舉例說，若女優完全沒打扮、沒洗澡，散發出臭味，「你會想看嗎？」保持整潔是基本的禮貌。他也針對這次成人展點出5大缺點，如展場太小、動線太差、人太多、冷氣不強及舞台太低，以至於看不到女優，花錢去看肥宅、宅男，根本被當當盤子。

貼文引發網友討論，「確實如原PO所說體驗極差，展場全部都臭宅男，男女比20：1，去的人通通都是大盤子」、「昨天去有看到女生直接拿外套遮住自己的鼻子走路，不過偶爾有聞到汗臭味是真的」、「今天去也被旁邊的男子臭死」。