成都世大運這次中華隊都是第一次參賽的年輕好手，也努力延續獎牌庫的美名，在男雙、女雙勇奪金牌，以及女單準決賽後梁恩碩確定銅牌之後，6日女單金牌戰19歲小將楊亞依進帳銀牌，而求好心切的她，賽後頒獎時表情比較陰霾，她也鼓勵自己，銀牌也代表自己可以再進步，「或許下次就會是金牌了。」

成都世大運網球6日女單金牌戰，楊亞依面對大陸郭涵煜首盤發揮相當順手，6比2率先收下，可惜第2盤開始楊亞依一發進球率下降跟非受迫性失誤增加，加上郭涵煜在場邊球迷大聲加油越打越來勁，後兩盤楊亞依都是1比6輸掉，未能首次參賽就帶走金牌。

賽後楊亞依指出，過程中很努力調整狀態，包括發球跟失誤都是努力想調整過來，「我覺得今天有些失誤蠻不應該的，非常可惜最後沒有贏下比賽。」

頒獎典禮上，楊亞依臉上幾乎沒有笑容，看得出來「銀恨」的遺憾心情，她說：「大家從我表情看起來就知道我有點失落。不過第一次參加世大運獲得銀牌，代表下一次或許我就會是金牌了。」