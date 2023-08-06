竹北高中退休教師洪敏芬長期在新竹縣家庭教育中心擔任志工，15年來陪伴無數家庭經歷人生低谷，以充滿正能量的語言，鼓勵、關懷及陪伴需要幫助的人。她同時也入文化局的志工服務，協助圖書館的好書交換、樂書香等活動與縣史館的導覽。洪敏芬退而不休、持續奉獻社會的精神，獲得今年教育奉獻獎殊榮。

為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部自2006年起設置教育奉獻獎，以樹立教育人員退而不休的典範。2023年教育奉獻獎將於9月25日在陽明山中山樓舉辦師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，感謝教師們的付出。

洪敏芬大學畢業後就在新竹縣的國中、高中任教，並於2014年自竹北高中退休。洪敏芬在2008年決定投身家庭教育志工行列，經歷培訓、面試等階段，展開至今為止15年的志工生涯。

在擔任家庭教育志工的期間，洪敏芬接觸過曾經是大老闆的父親，他跌落低谷、失業，而開始借酒澆愁，又因酒駕被罰錢，開始產生一些反社會、攻擊傾向，甚至揚言要襲警等，洪敏芬透過傾聽、陪伴、鼓勵，最後那名父親給她反饋「如果我有一日東山再起，也會去當志工」，讓她很感動。

「對別人的痛苦感同身受。」洪敏芬說，自己的人生也非一帆風順，也曾經歷過挫折、痛苦，但她認為，「人生的缺口並非缺點」，她將自身經驗化為養分，以同理心鼓勵需要關心的對象，陪伴他們經歷沮喪、無助、絕望等情緒，致力將負面能量化為人生的養分。

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