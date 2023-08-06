民眾黨今在台中舉行4周年黨慶活動，現場收到不少花籃祝賀，其中王婉諭送上「不只超越藍綠 黑白更要分明」，引起討論。王婉諭表示，一旦複製藍綠兩黨的老路，和黑金靠攏，傷害的不只是政黨自己，還傷害了超越藍綠的願景台灣人民對於第三勢力的期盼，盼民眾黨找回初衷。

王婉諭先前才在716凱道遊行大轟藍綠白，引來台下柯粉炮轟，可見其不想攪和在在野大聯盟議題上，如今又送「黑白更要分明」的花卡到民眾黨黨慶，暗示柯選擇與黑金走在一起，不能代表第三勢力。

王婉諭在臉書發文指出，有些朋友對於我批判柯文哲、民眾黨感到不解，又有聲音說現在不是民進黨執政嗎？為什麼要批判在野黨？她認為，「超越藍綠」不是一句口號，超越藍綠背後有著具體的願景。

王婉諭說，人民希望打破藍綠兩黨和黑金勢力共治的高牆，所以支持超越藍綠，但自詡超越藍綠的政黨，若複製藍綠兩黨的老路，和黑金靠攏，這才是最讓人不能忍受的。

王婉諭指出，民眾黨和黑金靠攏的意志無比堅定，從顏清標家族、鍾東錦到新提名的立委候選人尚文凱，還有即將擔任嘉義台灣選哲之友會的總會長王冠鈞，她不能沒有立場和態度，更不可能默不出聲，「民眾黨這種作法，不能代表真正的第三勢力」。

王婉諭強調，她提醒自許超越藍綠的民眾黨，拒絕黑金、黑白分明，絕對是道德底線，絕對是不可跨越的紅線，絕不能淪為跟藍綠比爛的口水戰，期許民眾黨找回初衷。