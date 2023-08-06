自稱愛爾蘭遊居者的英國男子道倫，2019年攜家帶眷赴紐西蘭旅遊，因種種劣行敗跡遭驅逐出境。

遇上惡行惡狀無下限的鄰居，到底該趕快搬家，還是設法請他們搬走？英國有個惡名昭彰的男人，視規矩如無物氣壞鄰里，一家子曾在紐西蘭因多種劣行遭驅逐出境。最近這人對另一區居民做出具有死亡威脅意味的舉動，警方正在調查。

英國《每日郵報》報導，道倫（Patrick Doran）自稱是年齡30出頭的愛爾蘭遊居者。他與家人2019年1月遭紐西蘭政府驅逐出境，因而獲得「來自地獄的度假客」稱號，劣行包括加油站行竊、拿了食物不付錢、在海灘亂丟垃圾並辱罵居民，最大城奧克蘭市長曾怒批這家人是「垃圾」、「豬狗不如」。

同年，英格蘭西部伍斯特郡（Worcestershire）昂伯斯雷村居民投訴，道倫以6萬英鎊（台幣約242.5萬元）於村外入手一處土地違規使用，無視區議會要求不得蓋房的規定，蓋了違建又提追溯申請，他打官司勝訴獲准設置2輛露營車，結果冒出5輛，附近小徑出現人的大小便與搖搖欲墜的3公尺高圍牆，一家酒館被迫禁止營地女性穿睡衣進廁所洗澡，2年前還有露營車失火。

村民不堪其擾，道倫竟以通膨為由開出10倍價格售地。他告訴全村20戶人家，每戶付他3萬英鎊、總計60萬英鎊（台幣約2425萬元），他才願意搬走。那片土地現無人使用，在吉普賽人與遊居者網站求售但價格未公開，全村希望這份安寧維持下去。

類似情況在英格蘭東部林肯郡（Lincolnshire）重演。道倫落腳林肯郡史蒂克尼村，改名換姓格雷（Alan Gray）並購入一片3英畝牧地，今年7月他向區議會提規畫申請，要求變更用途為「吉普賽人／遊居者用地」，當地已有7間野營式房舍、20輛流動露營車，規劃還包括洗澡區、休息室，現場有蓋到一半的建物、重型機具、交通工具，既有開發行為完全未經許可。

全村害怕格雷報復只敢匿名投訴，經由《每日郵報》4年前在伍斯特郡攝得的照片，村民確認格雷與道倫是同一人。他的鄰居謝絕採訪，其他人列舉種種威脅恫嚇與反社會行徑。

道倫的牧地多次出現大型營火舉辦吵鬧的烤肉會、製造刺鼻的濃煙，好幾隻強壯的比利時牧羊犬經常恣意晃蕩。議會消息人士說，營地加了硬鋪面排水受阻引發淹水，化糞池外漏導致糞水流入周邊溝渠。好幾人曾目擊道倫「用手指在頭側比出手槍狀」恐嚇一名賣棒棒糖的女士，因為她拍下道倫的車違停畫面。

一名居民說，道倫目前與妻子、4個未滿12歲的兒子住在牧地一間小木屋，倘若變更請通過，那片牧地可住好幾十人。當地人看過他駕駛BMW X5等多款名車。

面對《每日郵報》求證，道倫聲稱已獲林肯郡東林賽區議會提供一處旅人用「中繼點」讓他們一家居住。區議會對此斷然駁斥，變更申請7月11日才提出，議會未核准任何施工。道倫全盤否認村民種種指控，並抱怨生意與生活遭到破壞，更稱全家人因遊居族群背景受到差別待遇。

地方政府土地規畫相關局處持續取締中。林肯郡警方表示「他一直威脅當地居民」，並證實接獲多起投訴，已開始調查。