「台中港填方區新建海堤工程」6日舉辦動土典禮，行政院長陳建仁（右）擲金鏟進行動土儀式。（潘虹恩攝）

行政院長陳建仁（左二）6日南下，出席「台中港填方區新建海堤工程」動土典禮。（潘虹恩攝）

行政院長陳建仁表示，台中港在風能產業佈局扮演重要角色，針對中捷藍終點線與港務公司共構盼市府能再考慮，中央地方合作讓台中港成為亞洲離岸風電典範。（潘虹恩攝）

為了配合國家能源政策推動，「台中港填方區新建海堤工程」6日舉辦動土典禮，預計完工後回填之新生地可提供離岸風電相關產業進駐港區開發；行政院長陳建仁表示，台中港在風能產業布局扮演重要角色，針對中捷藍終點線與港務公司共構盼市府能再考慮，中央地方合作讓台中港成為亞洲離岸風電典範。

「台中港填方區新建海堤工程」6日舉辦動土典禮，陳建仁與交通部長王國材、立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔與交通局長葉昭甫等人皆到場。蔡其昌提到，台中港發展一步步壯大、成長，風力發電運維基地放在台中港可以帶動台中港周邊效益和產業鏈本土化。他建議將中捷藍線終點站設在港務公司，並將老舊的港務公司蓋新的智慧型大樓與捷運共構，不但可以招商引資，也能讓大樓成為台中港地標，希望市府能配合修改，風力發電商機都在台中，資金、產業、人才都進來才能發展。

對此，陳建仁認同並強調，建設不分藍綠，中捷藍線終點站設在台中港是很好的構想，希望市府可以考慮，中央地方一起努力實現美麗願景，中捷藍線無遠弗屆，造福市民，同時讓台中港成為亞洲離岸風電典範。

陳建仁表示，新建海堤工程對於台中港在風能產業的布局扮演重要角色，未來這區塊主要提供浮式風機發展；浮式風機帶來的發電量比固定式風機更大，更是重要產業，現在超前部署，因應未來浮式風機的發展，現在就開始準備所有基地，讓未來發展更順暢。

陳建仁說，台中甚至整個台灣都有很好的風場，所以風力發電對台灣很重要。以往電力發展都需要國外進口，包括煤、天然氣等，現在要利用台灣最好的太陽光、風力等資源自給自足。此次工程政府投入逾100億經費，填築50公頃新生地提供廠商充分使用，相信海堤工程的完成，台灣風力發展會更上層樓，讓離岸風電國產化產業在台灣落地深耕。

交通局長葉昭甫則說，捷運藍線終點就在臨港路，位於港務公司旁邊，目前規畫其中一個出入口面朝港務公司並預留空間，未來與港務公司甚至相關商業區開發串聯；未來港務公司可以利用連通道辦法與捷運出入口併合，或是在目前等待行政院核定的階段，港務公司能提出相關開發計畫，市府都很願意與港務公司合作，希望能與港區共榮發展，也希望行政院能盡速核定中捷藍線。