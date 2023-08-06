Julio brings home ✌️ pic.twitter.com/eF0cribdhP — Seattle Mariners (@Mariners) August 6, 2023

洛杉磯天使6日在主場1分飲恨，水手4連戰系列賽吞下3連敗，比分差距都在兩分以內。水手強投柯比（George Kirby）先發7局僅被敲3安，天使只靠格里楚克（Randal Grichuk）陽春炮撐場，大谷翔平4打數掛零，被三振兩次、1次雙殺打。9局下天使打出反攻契機，水手及時穩住以3比2守住勝利。

水手大將J-Rod首局盜二壘差點成功，水手提出挑戰，但聯盟維持原判觸殺出局，J-Rod非常憤怒。第3局水手兩人在壘，J-Rod揮出左外野深遠飛球，打到圍牆上面掉回場內，看起來是全壘打，但主審檢視重播維持二壘打判決（2分打點）。

J-Rod第8局快腿跑出內野安打，天使不服提出挑戰，J-Rod仍被判安全上壘，後面法蘭斯（Ty France）安打將他送回。雖然今日爭議有點多，但J-Rod繳出3安猛打賞，那支被「降級」的2分打點二壘打奠定球隊的勝利。

Julio Rodriguez appeared really upset about something after the caught stealing. pic.twitter.com/rkYO19TS4p — Sam Blum (@SamBlum3) August 6, 2023

9局下天使最後翻盤機會，大谷翔平取得3壞球優勢，但他第4球選擇出棒，結果是壞球沒打到，第5球沒進好球帶，他未出棒卻被主審判好球，形成兩好三壞，第6球投在好球帶外側，他揮空遭三振。天使兩出局之後連續3人上壘，包括祖瑞（Brandon Drury）二壘打追回1分，水手接著故意四壞弄成滿壘，並讓瑞福洛（Hunter Renfroe）吞了再見三振。天使近期5連敗，56勝56負又被逼至5成勝率邊緣。