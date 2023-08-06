柯曉東作品-漣漪。（家屬提供）

柯曉東作品-浮生眾像。（家屬提供）

柯曉東作品-清水斷崖。（家屬提供）

柯曉東作品-眼下世界。（家屬提供）

柯曉東肖像。柯曉東在充滿愛的環境成長，型塑出幽默樂觀且正向的人格特質，以及對人事物的高度包容，讓他的作品洋溢著溫暖與良善。（家屬提供）

柯曉東《流光》攝影展海報。（家屬提供）

開朗樂觀的攝影家柯䁱東在2023年初夏因病逝世，來不及和至親好友話別，他的好友們為讓更多人認識柯曉東作品，於八月八日至九月底 ，於攝影家好友何經泰攝影空間－好好基地，以柯曉東生前精選作品，和知交故舊一起懷念他。

柯曉東年少入世新印刷攝影科，開啟他精彩的攝影人生，尚未畢業，就進入張老師月刊實習，透過採訪鍛練敏銳的洞察力培養報導攝影者溫暖的力量。

喜歡攝影源於他父親柯傅熱愛攝影，柯傅和攝影大師柯錫杰同事時，同為攝影同道，影響了柯曉東，就讀世新時，逢柯錫杰在美新處舉辧個展，柯曉東順勢邀請柯錫杰至世新演講，轟動校園。

世新畢業，柯䁱東擔任大人物雜誌創刊攝影師，之後在天下雜誌工作期間，曾經獲得亞洲最佳雜誌攝影獎，1989 －1994任職張老師月刊攝影師及圖片編輯，他就職攝影工作時，正逢台灣紙媒蓬勃發展，他目睹台灣戒嚴到解嚴後，新聞報導、雜誌業、廣告公關業的黃金年代，他拍攝對象從政經人物，藝文人士，到關懷社會題材，都是他鏡頭裡的故事。他曾經補捉到李光耀90年代神彩，舞蹈家羅曼菲動人身影，心理學引路人余德慧抬頭瞬間，都是他職埸為人樂道的代表作品。

職場工作外，他不忘創作，在張老師月刊期間同時開闢「心靈視界」專欄，成為固定發表個人影像創作園地。

1996年至2013年長達17年擔任屏風表演班平面攝影工作，除了擔任攝影紀錄，他亦投入劇團創作催生，如屏風表演班曾經演出的京劇啟示錄、女兒紅、北極之光等，結合攝影及個人創作投入。大量作品發表在不同報刊雜誌及網路。

近年社群網站盛行，他在FB粉絲頁上提到自己的攝影哲學是拿相機認真拍照的同時，就是攝影人看待世界的方式，在FB上他整理個人作品，用簡潔文字陳述作品。

柯曉東在充滿愛的環境成長，型塑出幽默樂觀且正向的人格特質，以及對人事物的高度包容，讓他的作品洋溢著溫暖與良善。他曾自述：「近看是問題，站得夠高看出的就是風景！」也因此，柯曉東總能以獨特視角及耐心等待，將大地山川極致美感呈現出來，自然元素看似安靜祥和，卻讓人感受巨大能量，猶如在創作過程進行一場光合作用，最後產出可以誘發閱讀情感的作品。人生態度影響他的攝影創作，或可做為觀者看曉東創作內涵與精神的重要指引。

前些年他和世新同學同組登山社，更有機會親近山水海洋，多次個展中，他親自沖印，手製裱框，在人生進入熟年，作品邁向高峰期，柯曉東因病遽然離世，來不及和朋友告別，捨不得他遠行的朋友徵得家屬同意，特別為柯曉東舉辦流光．柯䁱東紀念攝影展，共計四十二幅精選作品，每幅作品一如他的攝影哲學美好、寬容與安靜。主辦單位期待更多人藉此展出作品，認識才華洋溢的柯曉東。

開幕：2023 8．8下午 14點

展期：2023. 8．8－2023.9.30

地點：好好基地咖啡館（新北市瑞芳區建基路二段93號）