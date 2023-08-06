今天清晨有民眾在高雄旗津漁港漁船下方發現一具卡在下方的浮屍，警消獲報後前往打撈，發現死者疑似死亡多時，屍體嚴重腫脹且表皮脫落，駭人的是，屍體還用鐵絲綁著磚頭，目前無法排除他殺。無獨有偶，去年12月，一旁的軍港也發現一具用雙手遭綁，被包內放滿啞鈴及石頭的浮屍，至今尚找到身分，令當地民眾感到毛骨悚然。

據了解，警消到場後，下水將死者撈上岸，發現為一名中年男性，沒發現任何身分證明文件，但因腫脹腐爛面貌無法辨認，身上初步判定無明顯外傷、特徵是光頭。

離奇的是，死者腰部纏繞鐵絲，還綁上一塊磚頭，警方鑑識後無法排除他殺可能，目前正在採證追查死者身分。

無獨有偶，去年12月中旬，案發現場旁海軍造船廠，也拉線一名「倒栽蔥」的男性浮屍，身上未有任何證件，嚴重腐爛，頭部剩頭顱骨，但雙手遭到綑綁，且後背包內放置石塊、啞鈴，這件案子至今尚未水落石出。如今又發生類似案件，讓當地民眾相當毛骨悚然。