塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享8月健康運好和壞的前3名星座，其中健康亮紅燈的星座依序是雙魚座、牡羊座、巨蟹座，這3個星座需特別注意小病痛，千萬不可過度勞累，並定期做檢查確保身體健康；而健康運旺的前3名星座依序是天秤座、處女座、金牛座，他們能有穩定良好的情緒，和維持好的生活習慣。

【健康運亮紅燈前3名星座】

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座的健康運在8月依舊保持穩定，沒有太明顯的變化，可能會覺得健康狀況不起眼，但不能掉以輕心，需特別注意身體的小病痛，例如頭痛、胃痛等，不可忽略任何身體不適，保持良好的習慣是十分重要的，時刻關注健康狀況，並適時進行身體檢查，來確保身體健康。只要保持積極的心態，對待自己的身體加倍珍惜和呵護，就能更好地享受生活的美好。

▍第2名：牡羊座

牡羊座的健康運在8月稍嫌低迷，可能會感到有些疲憊。這段時間缺乏有利的星象支持，因此需注意保持健康，規律的作息和均衡的飲食尤為重要，別過度勞累，給自己充足的休息時間，若感到身體不適，及時休息和放鬆是必須的，也可以考慮做一些運動，例如散步或瑜伽，讓身心得到放鬆，並保持積極心態，健康運會逐漸好轉。

▍第1名：雙魚座

雙魚座的健康運在8月稍有波折，情緒變化將對身體造成影響，因此需特別注意保持穩定心態，容易因情緒波動而感到疲勞、焦慮等問題，會對健康產生影響，因此需學會放鬆心情，多參與讓自己感到快樂的活動，例如閱讀與親朋好友聚會等，以緩解情緒壓力。此外，健康習慣也要更加注重，定期運動可幫助保持身體健康，並且適度控制飲食，多攝取蔬菜水果，保持飲食均衡。注意自己的身體信號，及時休息和放鬆，才能保持良好的健康狀態。

【健康運旺前3名星座】

▍第3名：金牛座

金牛座的健康運在8月非常穩定，土星合月給他們一種安定感，這是建立健康習慣的好時機，可趁著這段時間，努力養成良好的生活習慣，例如每天適量運動，控制飲食等，身體將會越來越健康，也更有精力面對生活。當然，偶爾小憩也是必須的，但需注意別過度沉溺於美食和懶散，保持適度的節制，才能有良好的狀態。只要繼續保持穩定的健康運，會發現生活更加充實幸福。

▍第2名：處女座

處女座的健康運在8月有良好的表現，將會感到精力充沛，十分有活力，這時是運動的好時機，可以盡情投入，保持健美的身材。當然別忘了細心照顧自己的情緒，小心水星逆行帶來的壓力，需放鬆心情，避免過度操勞，才能持續擁有健康的好運氣。相信自己，可以維持這份活力和健康，為自己會帶來更美好的生活。

▍第1名：天秤座

天秤座的健康運在8月後期將超級旺，會發現身體狀況較穩定，精力充沛。土星沖日後，更加注重健康問題，或許會考慮進行身體檢查，對自己的健康負責任。情緒波動可能會影響飲食，建議嘗試放鬆心情，避免情緒影響飲食選擇，多關注自己的需求，創造健康的生活方式，例如加入健身運動、吃健康的食物。記得給自己放個假，讓心靈得到寧靜，對整體健康也十分重要。