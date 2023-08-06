文化部主辦的「庄頭劇場，藝日限定」文化平權巡演活動，5日首場由雲門舞集打頭陣，在雲林西螺大橋草坪廣場，演出舞作《十三聲》演出。

文化部長史哲表示，雲門舞集在暌違20年後，再次重返雲林進行大型戶外演出，特別別具意義。以文化平權為最重要核心的庄頭劇場，期盼讓大家在庄頭就能看到與國家級場館一模一樣的劇場級演出。「過去鋪柏油鋪到你家床底，現在則是去劇場要去到像走廚房一樣。」

雲門藝術總監鄭宗龍表示，《十三聲》即將在下半年赴西班牙、法國進行巡演，並在法國坎城邁向第100場演出。期盼今晚再次回到雲林的演出，能將舞蹈帶到大家的生活中，也期待今晚的《十三聲》能如同西螺大橋一樣，成為連起台上及台下的橋樑。

當天下午3點，還有由《太日樂集》、《魔梯形體劇場》、《真雲林閣掌中劇團》、《小豆豆舞蹈團》、《樂耕農室內樂團》等表演團隊接力演出，創意市集也同步展開。

史哲表示，戶外大型演出及市集要面臨許多考驗，尤其正值盛暑及颱風季的時刻，執行單位、演出團隊及商家努力克服氣候及場地的各種限制，成就了庄頭劇場的熱鬧與精采。