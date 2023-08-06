副總統賴清德表示未來當選後，將把做工行善團推廣到全台灣。（曹婷婷攝）

副總統賴清德今天出席台南市木工職業工會成立40周年暨做工行善團成立10周年活動，勉勵所有修繕團隊志工並合影。他致詞表示，回到台南看到老朋友很親切，這次總統大選還要靠大家一起相挺，他大讚台南市勞工很有愛心，未來將把勞工行善團模式推廣到全台灣。

賴清德說，每次回到台南這塊土地，看到老朋友都感到很親切，這次總統大選還要靠大家一起相挺，也懇請大家支持民進黨提名立委人選，「讓賴清德當選、國會過半」，他未來也要把做工行善團推廣到全台灣，讓每個人都居住在不會漏雨的房子，能有安身立命之地，這是基本人權，他會和大家一起努力打拚。

賴清德說，他是勞工家庭出身的子弟，勞工家庭生活過得如何，他最清楚，收入只有多不會少、支出只有增加不會減少，沒做就沒得吃，在這種情況下，木工職業工會還願意利用周末假日去幫忙弱勢修繕房屋，甚至有需要時也會放下能賺錢的工作機會，寧可幫艱苦人修繕房屋，愛心讓人感動，這些由他們修繕的房屋都是「有愛心、有疼心」的厝。

「做工行善團」是賴清德時任台南市長時由勞工局成立，賴清德也感謝黃偉哲沒有因為他離開台南而中斷這個政策，特別向黃偉哲表達感謝，「偉哲市長任內修繕的房子數量，已經超過我當市長任內所修繕的數量。」

賴清德表示，感謝做工行善團出錢又出力，帶給弱勢團體溫暖，「做工行善團」10年來所修繕的房屋不僅限於台南，包括南投、高雄及屏東，也都有「做工行善團」付出愛心的身影，讓台南的愛心遠播。

他也分享實地走訪修繕個案時，看到有一對阿嬤跟小姊妹住在沒衛浴、沒廚房的房子，連洗澡都還要去隔壁人家借浴室，相當不捨，但在做工行善團的愛心幫忙下，讓他們有溫暖的家。他特別感謝志工團付出，也曾問他們累不累？結果大家都說，「做這個，都不會累！」賴清德致詞結束後也逐一與志工合影。

今日做工行善團10周年活動，包括勞動部政務次長李俊俋、立委林俊憲、王定宇及多名市議員都到場祝賀。