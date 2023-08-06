2024大選選情備受各界關注，前立委沈富雄日前建議，國民黨若是要挽救支持度長期落後的總統參選人侯友宜，應透過軟硬兼施的手段，讓黨內4股討厭侯的勢力回歸。對此，國民黨前立委蔡正元吐槽，沈富雄是「捧侯藍」，國民黨內若是要整合，應是要採取冷靜面對現實、攏絡人心的方式，而不是沈提出的激烈手段。

沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜的支持度從40%掉到17%，是因藍營內部的黃復興等「孤臣孽子藍」、支持高雄市前市長韓國瑜的「韓總藍」、支持鴻海創辦人郭台銘的「郭董藍」，以及前總統李登輝任黨主席時代拉攏來的「牛鬼蛇神藍」等4股勢力所造成。他建議，國民黨可請前兩者的領袖號召這些人回歸，面對「牛鬼蛇神藍」與「郭董藍」時，則要以黨紀嚴厲處分。

蔡正元昨（5）日則於政論節目《中天辣晚報》指出，自2024選戰開打以來，沈富雄政治判斷完全失靈，且還口不擇言、將國民黨區分成許多陣營，成了「捧侯藍」，他認為國民黨若是要推動黨內整合，其實不該採納沈的作法。

蔡正元建議，國民黨在整合時一定要冷靜客觀地面對現實，並且用理性說服、用感性號召人，「政治是人心的事業，朋友越多越好，不要整天找一堆人在那邊口出惡言」。