路透社報導，提及美軍人員可能現蹤此一地區時，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）表示，當地各國「有能力確保波斯灣的安全」。

本週稍早華府表示，鑒於伊朗先前在波灣地區扣押和騷擾商業船隻，美國可能很快就會部署武裝海軍人員和陸戰隊員到行經當地的商船上。

上個月，美國宣布將增派F-35和F-16戰機以及一艘驅逐艦前往中東地區，以監視水路通道。目前世界上約有1/5的原油都要經過伊朗和阿曼之間的荷莫茲海峽運輸。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述薛卡契的話說：「波斯灣、阿曼灣、印度洋關美國什麼事？美方來這裡有什麼目的？」

官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，革命衛隊（Revolutionary Guards）的武器包括「各種類型無人機…以及數百枚射程300至1000公里的巡弋飛彈和彈道飛彈，這些系統與設備如今都增強了革命衛隊海軍的能力。」

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）今天對國家電視台表示，新型飛彈的精準度更高、射程更遠。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120806