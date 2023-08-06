公燈處技工持槍強盜780萬泰達幣，警逮4人移送法辦。

北市大同區上月1日在重慶北路發生一起持槍強盜泰達幣，王姓被害人透過電子錢包匯出24萬多顆泰達幣，準備收取780萬現金時，遭坐在後座的謝姓男子持槍頂著腰部，謝男立刻搖下車窗將現金交給接應同夥，再下車跳上接應車輛離開，警方案發後2周逮捕謝男等4人，起出1把改造手槍，訊後依詐欺、恐嚇等罪送辦，犯案的主嫌謝男是北市工務局公園路燈工程管理處的技工，因積欠錢莊債務鋌而走險。

據了解，37歲謝姓男子擔任公燈處的技工，平時在陽明山服務，近2年生活不正常，積欠地下錢莊鉅額債務，因而萌生強盜虛擬貨幣的想法，1日下午與王姓男子相約交易，謝獨自進入王男的轎車後座，王男以電子錢包匯出泰達幣後，謝依約要交出780萬現金，但謝拿出偽造的虛擬貨幣交易程式，謊稱沒有收到，待接應的同夥確認得手後，即拿出疑似手槍的物品抵住坐在副駕駛座的王男，成功搶走24萬餘顆的泰達幣。

警方獲報後，發現謝男還有以外，41歲賴男負責接應，坐上40歲李男駕駛的車輛逃離，警方7月12日到14日間通知3人到案，並在謝的住處起出一把改造手槍，子彈33顆，並發現還有路邊把風的曹姓嫌犯，共逮捕4人，依加重詐欺、恐嚇等罪依法送辦，警呼籲，民眾欲交易虛擬貨幣，應循合法管道交易，勿以私下面交方式，避免若入「假購弊真詐財」的圈套。