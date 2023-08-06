盛夏難免會想吃剉冰消暑，想要滿足口慾又低負擔，配料選擇也是一大學問。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼就分享3招聰明吃冰，包括選擇有蛋白質、較低熱量的碳水，以及避開空熱量食物。其中他提到，如紅豆、綠豆、花豆、薏仁，雖是全榖雜糧類，但相對還有部分蛋白質，是其常選的配料；另外，像是珍珠、湯圓、芋圓等皆屬於高糖、高熱量的精製澱粉，盡量少碰為宜。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，若偶爾想吃剉冰消暑，他會建議3種相對較安全的吃法，以免熱量攝取暴增。首先是選擇有蛋白質的碳水，他表示，例如紅豆、綠豆、花豆、薏仁，雖然是全榖雜糧類，但相對還有部分蛋白質，是其較常選擇的配料。另外，他提到，花生和杏仁也含有蛋白質，不過油脂含量更高，切勿大量食用。

其次為選擇較低熱量的碳水，蔡明劼推薦仙草和愛玉，兩者幾乎都由水分組成，碳水及總熱量都極低，且吃起來冰涼又滑順。除此，若有原型水果也可以選用，可當作補足每日水果攝取量。

值得注意的是，蔡明劼指出，很多人以為蒟蒻、椰果很健康，事實上製作過程會添加過多糖分，反而增加熱量，建議酌量食用較佳。

最後是避開高糖空熱量碳水，蔡明劼列舉，包含珍珠、湯圓、芋圓、粉條、粉粿、西米露，幾乎都是高糖、高熱量的精製澱粉，建議少碰為妙，真的要吃也建議拿少量當作陪襯就好。

至於深受歡迎的雪花冰，蔡明劼說明，大多是用奶粉跟糖調製而成，還未算上配料就上看300～400大卡，建議最好多人分食，否則還是選擇100大卡左右的糖水清冰為妙。