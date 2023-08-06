新竹市光武國中法拉第少年環島今年再次完成壯舉。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光武國中法拉第少年環島已邁入十餘年，車隊由老師帶領著學生共50人，7月22日自光武國中出發展開為期15日的單車環島之旅，法拉第少年們一路向北至野柳，接著東行東海岸，南至屏東潮州，8月5日回到學校，循著學長姊的足跡再次完成壯舉。

市府教育處表示，今年光武國中車隊環島主題是山海台灣，教師團隊融入沿途的山、海及在地文化，規畫議題探究、野柳的地質踏查、海洋教育、海廢議題及原民文化，更拜訪獵人學校，體驗原民熱情的舞蹈、狩獵等文化體驗。

沿途也體驗坐船、火車等其他運輸工具，讓孩子在環島的路途中，可以領略山海壯麗，也期待他們未來將自身所學服務更多人。

光武國中校長黃信騰表示，15天的環島課程沒有手機、沒有冷氣，只有夥伴、只有堅持，孩子們學著自己長大，也學會與夥伴一同成長，相信這個夏天帶給大家不同的感受跟體驗。

光武國中家長會長王敏則指出，孩子透過環島課程收穫很多，感謝教師團隊的付出，家長後援會在過程中提供食宿及交通運輸等後勤支援工作，親師團隊共同努力讓孩子有個難忘的夏日記憶。

擔任第4小隊長的車隊成員張煒宏說，團體騎乘不是件輕鬆的事，要配合車隊速度又要注意路上的各種變化，很不容易，對自己來說這是非常大的突破。車隊成員的莊舒涵則說，第1天就騎了81公里，這是從未完成過的距離，很開心自己能堅持下去完成挑戰。

教育處補充說明，環島課程在出發前規畫了為期3周的前置課程，包括團隊精神的建立、體能訓練、社區服務、議題探究，以及3次的模擬路騎。這次環島對學生來說是個很特別的經驗，除了沿途的山海景色、課程服務學習，更遇到杜蘇芮及卡努颱風來襲，昨天車隊從苗栗出發，並平安回到學校，為國中青春留下深刻回憶。