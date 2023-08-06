自備環保杯很棒，但自備餐盒既潮又威！昨（5）日晚間新莊棒球場熱鬧上演富邦悍將與中信兄弟賽事，媽媽氣候行動聯盟理事長陳藹玲眾多親友團們，注意力不光在球賽球星，還有很多關於環保減碳、自備餐盒等話題，大家紛紛秀出自家餐盒，邊吃邊看球賽，率先響應「自備餐盒非難事」，減廢減碳從我開始。

眼看垃圾爆量、地球愈來愈熱，媽媽氣候行動聯盟推出第一波「自備餐盒」行動，8/1-9/30開跑，富邦集團大董、台灣大哥大董事長蔡明忠，也號召眾多棒球同好親友團，包括仰德集團、國賓飯店董事長許育瑞伉儷、信義房屋創辦人周俊吉伉儷、台灣資生堂集團董事長李國祥伉儷，還有老同學龔天行、經天瑞伉儷，以及長庚醫院精神科醫師陳志根、綺顏診所院長吳敏綺伉儷、力格健護中心創辦人甘思元等運動同好，齊聚一堂，以行動展現最大的支持。

信義房屋創辦人周俊吉（右）、王美文伉儷，響應自備餐盒行動。（媽媽氣候行動聯盟提供）

今年七月3日到5日，創地球史上最熱一周紀錄，疫情3年期間，台中垃圾爆量快3倍，從極端氣候到垃圾堆積如山，壞消息連環爆，陳藹玲憂心如焚，號召全台與離島約400多家餐飲業者、共680家門市，推出自備餐盒享優惠活動，包括加量或套餐折新台幣5元等各式優惠方案。

「很多人都習慣自備環保杯了，自備餐盒好像是在挑戰個人習性，但不是不可能做到」，陳藹玲說，環保有三招，回收、重複使用，都屬於補救措施，減量才真正是王道，自備餐盒就是從源頭減量，也是很日常又有效的行動。

「我現在已經很習慣自備餐盒，就算是外帶一顆飯糰，大大餐盒裡有顆小飯糰滾來滾去，我都覺得很療癒」，陳藹玲笑說，「BRING YOUR OWN」是國際上行之有年的環保行動，消費者外帶自備合適的餐盒購買食物，是一舉多得、很潮的時髦行為。

不只如此，就健康來說，自備餐盒也比較安全。陳藹玲說，外帶用的紙餐盒或是塑膠餐盒，高溫下可能釋出三聚氰胺；塑膠袋直接裝熱食更有塑化劑的疑慮；防水防熱的包裝紙，經常含有PFAS(全氟烷酸類)這類持久性污染物質，危害免疫系統。

陳藹玲親友團熱烈響應自備餐盒，仰德集團、國賓飯店董娘郭敦瑜（左一）、台灣資生堂集團董娘李心平（左二），力格健護中心創辦人甘思元（右一）號召全民一起來。（媽媽氣候行動聯盟提供）

台灣資生堂董娘李心平以全球最夯的「粉紅芭比裝」現身，特別吸睛，她說自己才剛剛回國，得知這項行動，無條件舉雙手支持，國賓飯店董娘郭敦瑜秀出自己美美的餐盒，她說這是減廢減量、愛護地球最好的方法。

信義房屋創辦人周俊吉、王美文伉儷，兩人第一次到球場看球賽，格外覺得新鮮有趣，他們攜帶透明玻璃餐盒，擅長烹飪的王美文說，平常夫妻兩人多在家吃飯，很少外食，就算外帶一定自備餐盒。

王美文透露，周俊吉每次帶她經過銀行門口，一定會多繞一點遠路，原因是「若太靠近銀行大門，感應器會自動開門，冷氣就外洩了」，周俊吉伉儷環保愛地球，從身體力行開始，再影響家人和員工。

身為蔡明忠的健身教練，甘思元全身上下肌肉發達，體格壯碩，一點都看不出來是個吃素長達三年的人。甘思元說，受到陳藹玲的影響，他也開始吃素，同時全心支持自備餐盒行動，他想要用自己的例子告訴人們，吃素不但對身體有益，對地球更加環保。

值得一提的是，參與本次行動的400多家業者，那份環保愛地球的初心，更令人感動。本次氣候行動完全沒有公家補助、商家得自行吸收成本，除了優惠五元、十元，業者還要增加人力，檢查自備餐盒乾淨度或是容器材質是否適宜，以免發生後續食安糾紛，這也是目前很多知名品牌餐飲業者仍保持觀望態度，不敢輕易加入。

陳藹玲親友團看球賽不忘自備餐盒，號召全民減廢減量環保愛地球。（媽媽氣候行動聯盟提供）

相較於此，新莊棒球場內的餐廳店家，一致相挺自備餐盒行動，商家表們樂意加入減廢減碳行列，歡迎民眾出門帶環保杯也記得多帶個餐盒，大家一起用行動守護下一代。

歡迎大家上網搜尋媽盟活動網頁「自備餐盒」BRINGYOUROWN.MOMLOVESTAIWAN.TW。