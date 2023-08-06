破千毫米雨量致農田沖失、農作泡水，南投農損超過8000萬。

南投縣仁愛鄉是台灣夏季蔬菜主要產地之一，每年夏季蔬菜創造近8千萬元產值，未料卡努颱風引進的西南氣流為南投縣仁愛鄉帶來破紀錄降雨，不僅鄉內多處道路中斷，農田沖失或農作物受雨災，農業損害面積高達400多公頃，如：甘藍、番茄、甜椒、花卉、茶等，初估損失金額8469萬元。

南投縣府統計，截至5日止，埔里鎮、仁愛鄉農作物損害面積418.5公頃。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

永浩茶園的茶園、製茶廠位於仁愛都達部落，這次製茶廠慘遭洪水侵襲受災。茶農沈永浩說，秋茶即將採收，風災前他開車上山工作，原本預計4日清晨下山，未料3日深夜山區下起傾盆大雨，伴隨轟隆隆打雷，徹夜不敢睡，眼睜睜看著滾滾泥流流入製茶廠卻束手無策，廠內製茶器具全都泡水了，損失慘重。

「秋茶要採收了，希望道路盡快搶通，不然損失恐擴大。」沈永浩憂心指出，他遲至6日山區沒有在下雨，準備下山卻發現投85線等道路處處坍方中斷，希望道路盡快搶通，才能採茶、製茶、販售秋茶，降低雨災的損失。

百合花農則欲哭無淚，指稱溫室不堪土石沖刷已遭掩埋，溫室內即將要採收的百合花全數泡在土石流中，通通被老天爺採收了，一夕間虧損上百萬元，心都在淌血。

南投縣府統計，農業災損部分，主要集中在仁愛鄉及埔里鎮，截至5日止，農作物損害面積418.5公頃，損失金額約8469萬元。損害農作物包括：甘藍89公頃、食用番茄29公頃、茶25公頃、甜椒18公頃；花卉以百合51公頃為主；另外農業設施（溫網室）損害53公頃，還有3公頃農田遭洪水沖失或土石流掩埋。