宜蘭縣長林姿妙、縣議員孫湯玉惠、沈志弘及大同鄉長何勝立等人，今出席原住民族語新書發表會。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙（中）、縣議員孫湯玉惠（右）、沈志弘（左）等人出席原住民族語繪本發表會。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今發表會上有動態展演及靜態佈展，現場熱鬧滾滾。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府原住民族教育資源中心延攬專家學者及學校行政團隊等，歷經8個月籌備，今（6日）舉辦族語繪本新書發表會，除了既有的原民部落賽考利克、四季和宜蘭澤敖利3種泰雅語、秀姑巒阿美語及海岸阿美語，今年更新增太魯閣語。縣長林姿妙說，未來將持續編撰更多的繪本，強化學生學習族語及文化能力。

縣府今日上午9時30分在中興文創園區舉辦新書發表會，縣長林姿妙、縣議員孫湯玉惠、沈志弘及大同鄉長何勝立等人共襄盛舉，另外為紀念原住民日，還邀請各原住民重點學校師生在現場展現各校原住民族教育成果，包含動態展演及靜態佈展，活動現場熱鬧滾滾。

原民教育中心每年邀集縣內原住民族語老師共同編撰繪本，從2021年迄今已出版11本「原住民族語文化繪本」，今年接續延攬專家學者、原住民籍畫家、族語與民族文化推廣人員、族語老師和南澳高中、大同國小、澳花國小及武塔國小共4所原住民重點學校行政團隊，共同參與繪本編撰。

今年出版6種語言版本，分別為秀姑巒阿美語O kohaw ni akong阿公的魔法鍋、賽考利克泰雅語Sinramart思念、四季泰雅語akya nanu iyaw ga sprax misu？我能為你做什麼、海岸阿美語O losid no wawa我的族服、宜蘭澤敖利泰雅語M’iyu na bcilung、太魯閣語Patas dqras pay阿嬤的文面。

縣府為朝向「全民原教」的願景邁進，持續設計繪本有聲書，從視覺、聽覺和思考幻想的空間裡，獲得閱讀及學習族語的樂趣，亦能尊重不同族群，強化族群融合的成效。遂在縣內各鄉鎮圖書館、各國小圖書室放置數本繪本供孩童閱讀；另每位原民籍學生皆能擁有1本屬於自己的族語書籍，回家與家長共讀分享。

林姿妙表示，透過原住民族語文化繪本將語言及文化傳承下去，並分享給喜愛原住民族文化的大眾，讓全世界的朋友都能看到縣府為原住民族教育的努力付出，一起拚出宜蘭好原教。