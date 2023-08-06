「新豐休息站」座落於台61線58K處、占地4600坪，提供多元設施訴求帶給居民與用路人更便捷的服務。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11 CITY CAFE率超商通路之先，首度於近6800間門市推出「雞尾酒風味氣泡咖啡」，本次新品以經典雞尾酒風味為標竿，採用國際知名基酒調和風味氣泡咖啡，打造清涼爽口的夏日雞尾酒饗宴。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

超商檔期輪替迅速，除了拚新品夠有話題性，也搶先在各個領域拔得頭籌，過去萊爾富在預購專刊賣百萬遊艇、OKmart與東京飯糰名店「淺草宿六」合作都掀起社群討論，7-11與全家自然繼續玩新意讓品牌能見度拓寬。

全家繼2021年取得西濱快速公路（下稱台61線）首座休息站—「口湖休息站」經營權後，宣布商場經營再下一城，台61線第二座「新豐休息站」昨（5日）起正式開幕，其座落於台61線58K處、占地4600坪，除提供24小時便利商店服務之外，更以「地方創生」、「特色展售」、「寓教於樂」三大主軸展開規劃，引進新竹在地農產、特色伴手禮、假日小農市集專櫃，更針對用路人需求設置重機停車格、電動車充電樁、哺乳室、無障礙及性別友善廁所等多項設施，提供用路旅客與當地居民便利、友善共容的休憩體驗，預估每年可服務逾30萬用路人，觀察國旅商機熱，將帶動台61用路需求持續攀升，輔以第二座「新豐休息站」開幕，可望帶動「全家」商場整體業績成長1成。

台61線「新豐休息站」特色櫃位包括華品摃丸、傻瓜肉粽、彭成珍餅舖、南興米粉、玲瓏窯、影咖啡、勝十蘭、58K幸福熱壓吐司等，將新竹在地特色與好料發揚光大。

7-11 CITY CAFE率超商通路之先，首度於近6800間門市推出「雞尾酒風味氣泡咖啡」，本次新品以經典雞尾酒風味為標竿，採用國際知名基酒調和風味氣泡咖啡，打造清涼爽口的夏日雞尾酒饗宴。7-11插旗現調風味飲市場多年，以CITY CAFE領軍攜手CITY TEA、CITY PRIMA、CITY PEARL等品牌，目前已推出逾20款熱銷單品，今年上半年更帶動CITY CAFE特大杯飲品較去年成長逾４成，預計這次再推出新品將帶動相關類別業績成長2成。

「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」以經典的百加得蘭姆酒為基底，襯托出特殊的薄荷與萊姆香氣，呈現熟悉的莫西多風味，口感清爽明亮，口齒留香；而「白色佳人雞尾酒風味咖啡」以龐貝藍鑽特級琴酒為基底融合杜松子、柑橘、檸檬等果香風味，層次豐富，香氣迷人。7-11觀察現調風味飲熱銷時段為午後時段，以女性族群為大宗，大多為當日第2至3杯飲品，帶動午後第二黃金銷售時段，預計這次將再以新結構商品開創夜間與週末第三成長曲線。

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