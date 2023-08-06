台中市長盧秀燕上任以來，在全市設立共28處的交通寧靜區，透過速限、禁鳴喇叭等措施，降低噪音干擾，但市議員陳俞融表示，市府設置的部分交通寧靜區「做半套」，僅設置速限牌面，但卻未搭配其他減速工程輔助，要求改善。交通局表示，市府會依各區特性持續檢討。

陳俞融提到，台中市的交通寧靜區只有設立幾個牌面告知該處速限降低，其他減速工程卻沒有跟上，實在很難達到讓車輛減速、保障行人安全效果，例如中國醫藥大學水湳校區的大鵬路前的交通寧靜區，把原有的道路速限從50降到30，但原有道路寬度不變，駕駛人直覺上根本不會降低車速，但進到交通寧靜區路段，卻又需要突然降速到時速30，反而更容易產生行車危險。

陳俞融指出，日本交通寧靜區除了設置速限降低告示牌外，還做了如區內道路彎曲化、窄化設計、增設減速丘等，讓駕駛自然降低行車速度，市府對於交通寧靜區應有更精進的作為，不能只是「做半套」而已。

陳俞融建議市府，交通寧靜區不只單純是一面限速告示牌而已，而是代表這個區域要從道路配置上就讓駕駛人真正覺得速度必須要放慢、噪音要降低，所以應要做好相關工程改造配套，才能真正有效保障行人安全，同時達到還給社區安寧的效果。

交通局說明，大鵬路限速30公里是因前年11月信平路口發生死亡車禍，經校方建議及相關單位現勘調整，因大鵬路僅雙向各1車道路幅較窄，且水湳經貿園區在建工程多大型車進出頻繁，故在中國醫大周邊路段規畫交通寧靜區，禁止大貨車行經大鵬路。交通局已於周邊路口增設號誌、小綠人及綠斑馬，並已設置相關牌面，後續將在地面增繪速限標字。

交通局表示，有關其他工程改善，例如道路線性調整或是增設減速丘等，交通局會再邀集相關單位研議可行性，以維行車安全，交通寧靜區會因應地方需求持續設置，已設置的也會依據地方特性持續檢討。