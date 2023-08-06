被視為2024總統大選前哨戰的第19屆彰化縣北斗鎮長補選5日投票，選舉結果由無黨籍顏宏霖以5697票勝選，外界視為「郭柯合」的重要指標。對此，國民黨立委謝衣鳯認為，北斗鎮長選舉是區域型的選舉，雖然有全國知名度人物助選會加持，但選舉結果仍須回到候選人本身。

北斗鎮長補選吸引藍綠白要角參與，彰化縣議長謝典林先前曾陪同民眾黨總統參選人柯文哲，幫忙輔選顏宏霖，民進黨總統參選人賴清德則輔選北斗鎮長補選候選人江熊一楓，因此被視為郭柯力抗綠營的指標。

對此，彰化縣立委謝衣鳯說，鎮長選舉是區域型的選舉，涉及到每位候選人的努力程度，以及他的人際網路，顏宏霖過去棄而不捨，應選過3次，這次獲得所有北斗鎮民的支持。

謝衣鳯說，擁有全國知名度的柯文哲和賴清德的助選，當然會加持候選人，加深全國新聞關注度，但是她認為選舉結果應該要回到候選人本身，為候選人的努力、經營的成果，最後加總起來的結果，其他候選人助選只能帶動全國民眾的關注。