2024總統大選腳步逐漸逼近，民進黨台南市議員蔡筱薇今天指民眾黨總統參選人柯文哲在本命區民調下滑，基進黨台南市黨部今天高掛一面「中國要他選總統」看板，作為送給柯文哲生日大禮。針對綠營狂攻猛打柯文哲，民眾黨台南市黨部呼籲綠營議員把目光放在關心災區上，質疑難道打柯成綠營唯一出路？

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，綠營議員將苗頭針對柯文哲，完全無視台灣目前正發生嚴重土石流災情，呼籲綠營議員們要多點同理心，把目光放在關心災區與救災上，勿急著護主狂攻柯文哲。

蔡宛秦說，綠營民代三兩天就用中國大陸威脅台灣，硬賣亡國感，希望他們搞清楚是台灣內部在選總統，不需要凡事扯上中國大陸，硬扯統獨與族群對立，此舉只會撕裂台灣人民情感。蔡宛秦也說，只要把打柯文哲的積極度，放在處理國家任何重要事物上，不管是關心災情、送暖民間，相信台灣社會也能更團結。