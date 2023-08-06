卡努颱風帶來的玉穗溪土石流沖毀明霸克露橋鋼便橋，高雄市議員高忠德說，對於物資問題，希望部落能拒絕接受物資關懷，這是軟性的抗議，希望政府能正視南橫公路的問題，給一條安全回家的路。高雄市原民會今（6）日表示，會持續與高忠德溝通，並視狀況空投物資，像是孩童的奶粉與尿布等。目前山上存糧還夠。

高忠德表示，目前明霸克露橋便橋正在搶通中，希望今天可以讓民眾先行通過，盼明（7）日可以讓人、車通行。原民會說，會傾聽部落民眾的聲音，對高忠德與部落的訴求也充分理解，但考慮安全優先，必要時會以空投方式運送物資。

同時，桃源區6日上午也啟動玉穗端至勤和端的流籠作業，運送那瑪夏區的龍鬚菜下山。桃源區長杜司偉說，流籠是高雄市政府斥資1千萬元設立，預防颱風帶來的交通中斷問題。此流籠一次可以運送兩噸重物品，但考慮使用壽命，目前每次運送一噸物資或蔬菜。

此流籠6日正式啟用，第一批物品是將龍鬚菜運送下山，待明霸克露橋搶通後，流籠的任務也將告一段落。此流籠目前可以讓桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里的居民能運送物資下山。