嘉義縣今新增一例登革熱本土案例，目前已累計5例，今衛生所、環保局在確診者住家附近化學清消。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增一例登革熱本土案例，今衛生所、環保局在確診者住家裡、外化學清消。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今新增一例登革熱本土案例，今衛生所、環保局在確診者住家裡、外化學清消。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣昨5日傳第一起登革熱本土案例，且一口氣有4人染疫後，今又新增一例，住在竹崎鄉63歲男性平時在雲林縣古坑荷苞村務農，7月30日出現肌肉痠痛、頭暈、發燒症狀，就醫時快篩呈陽性反應，5日研判確診，今縣府已動員衛生所、環保局在確診者住家附近化學清消。

衛生局指出，新增本土登革熱病例是家住竹崎鄉63歲男性，平時在古坑荷苞村務農，7月30日出現肌肉痠痛、頭暈、發燒症狀，但當時只自行服用藥物，因覺得未改善前往就醫，經NS1快篩後呈陽性，5日研判確診，所幸目前接觸者7人快篩皆為陰性。

衛生局長趙紋華呼籲，嘉義縣已有竹崎及梅山2鄉鎮發生案例，確診者均有雲林古坑工作足跡，民眾在疫區戶外工作務必做好防蚊措施。當鄉鎮出現確診案例，衛生所及鄉鎮市公所就會啟動防治措施，請民眾配合家戶室內外噴藥，如有拒絕、規避、妨礙進行傳染病防治，將依傳染病防治法第67條第1項第3款開罰6萬至30萬元。

趙紋華提醒，登革熱疫情不容小覷，民眾在疫區工作要謹慎防蚊，降低傳播風險，且化學噴藥期間人及寵物不能在屋內，家中養魚者要遮蓋魚缸並關閉打氣，噴藥後門窗關上至少1小時，再將門窗打開通風約10至20分鐘，通風完畢後，始可進入屋內。