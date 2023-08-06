卡努日前侵襲沖繩西進遇阻後，8月5日以觀測史上無前例的路徑再襲沖繩，下週恐將北轉朝九州移動，不排除登陸可能。

日本沖繩時報報導，沖繩縣知事玉城鄧尼表示，一旦發布「大雨特別警報」，代表數十年一次的重大危險迫在眉睫的異常狀況，希望縣民及觀光客立即採取確保安全的行動，嚴防可能發生的大雨、洪水及土石災害等災情。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天上午11時止，卡努已造成沖繩縣內2死92傷、道路淹水、民宅淹水等災情。縣內目前仍有3萬390個家戶停電。

在空中交通部分，沖繩縣那霸機場已取消今天所有起降航班，機場航廈繼昨天一連兩天關閉。

日本氣象廳觀測，卡努今天下午1時中心位置位於奄美市南南東方約70公里海面上，以緩慢速度朝東移動，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

沖繩本島北部地區正處於卡努暴風圈內。根據颱風路徑潛勢預測圖，卡努可能在8月7日北轉、8日接近九州、9日到10日間登陸九州。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120806