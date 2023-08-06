高雄區監理所一級主管全程參與討論交換意見。（高雄區監理所提供）

交通部公路總局政風室科長劉世康提供建言。（高雄區監理所提供）

為貫徹清廉執政之施政理念，積極發揮預警功能及推動貪瀆預防措施，交通部公路總局高雄區監理所召開112年廉政會報暨機關安全維護會報，由所長李瑞銘主持，本次邀請公路總局政風室科長劉世康蒞臨指導，並敦聘施吉安律師事務所陳昭琦律師擔任委員，偕同各單位一級主管共同探討精進監理業務，預防弊失機先作為，以維護機關廉能形象。

李所長表示，監理機關執掌車輛、駕駛人、汽車運輸業及裁罰業務，各項作為攸關國人權益，為民服務蘊含公權力執行，勉勵監理人員廉能之重要，執行公務術德兼備最佳，德更要凌駕於術業之上，秉持職業良知道德，做好各項工作，職稱不重要，稱職才重要！

會中除針對今（112）年政風室辦理專案稽核及專案清查結果提出廉政興革建議事項，車輛管理及監理資訊專責單位亦分別提出「汽車檢驗線停線應變機制」及「個資防護再進化 記錄檢核有一套」專題報告。此外，為更健全採購程序及正確迅速處理拾得遺失物之準則，特針對「採購常見缺失態樣之預防與管控策進」、「底價保密程序」及「遺失物處理程序」等提案進行意見交流，充分展現積極預防機先，廉能防弊等作為。

李所長認為民眾至監理所洽公，不小心遺落物品或是拾獲他人的遺失物非常常見，拾獲遺失物後應如何處理才適法適當應有準則，因此建立遺失物處理程序；另高雄區監理所提供大、小型汽車檢驗服務已行之多年，為維持車輛檢驗服務及降低檢驗系統遇有突發性異常對民眾之影響，訂定「汽車檢驗線停線應變機制」亦刻不容緩，因此，藉由制定相關程序及緊急應變機制，降低事件對機關形象與民眾服務品質之影響。

外聘委員陳昭琦律師會中以法律面角度提出建言，除依法行政是法治國家的核心價值，也是行政行為必須遵守的首要原則外，更進一步針對陳情個資保護、廉政倫理規範、維護機關形象、虛擬貨幣風險等常見案例分享，冀透過本次會議交流引發省思有效防範機關廉政風險，精進機關廉政工作。

李所長特別提醒同仁，監理機關唯有堅持清廉操守，才能處事公平公正，公務員不分職等都應該持續戮力為民服務，為機關推動業務與建立廉能價值盡一份力，才能獲得民眾認同，盼藉由廉政會報交流探討，形塑廉政倫理，凝聚同仁反貪意識，提升機關廉能形象、兼顧多贏局面。