春水堂華山店標榜結合了文化藝術與人文品茶氣息，相當符合華山文創園區的氛圍。（春水堂提供／朱世凱台北傳真）

春水堂18日起推出新中秋禮盒「鏡月茶禮」，以中秋、自然、茶香為意境發想。（春水堂提供／朱世凱台北傳真）

春水堂人文茶館（春水堂）華山分店8月正式開幕，同時推消費贈送珍珠奶茶、功夫麵印章明信片等優惠；另人氣高的「小春雞蛋糕」也首度北上。此外，華山分店更限定販售「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」，吸引消費者錢去嚐鮮。

春水堂華山分店近期試營運，8日正式開幕，歡慶開幕推出系列活動，包括即日起消費不限金額，限量贈送珍珠奶茶或功夫麵印章明信片、8日至10日單筆消費滿999元，限量贈送珍珠奶茶買一送一券，以及11日到13日單筆消費滿1299元，限量贈送春水堂野餐墊。

今年6月推出後大受好評的下午茶點心「小春雞蛋糕」，隨著華山分店開幕也正式北上，珍珠奶茶、茶壺、蓋杯，以及創始店（寶瓶門）造型可愛吸晴、寓意討喜，目前北部僅在華山分店限定販售。「小春雞蛋糕」口感綿密、奶香濃郁，共有珍珠卡士達、紅豆卡士達、黃金蜂蜜及經典原味等口味。

華山分店也限定販售「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」，靈感來自於去年上市後掀起討論的飲品黑糖琥珀珍珠拿鐵。「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」使用頂級紅茶霜淇淋佐濃郁黑糖，香氣濃郁、伴隨Q彈珍珠與酥脆焦糖脆餅，擁有視覺與味蕾雙重享受。

另外，春水堂18日起推出全新中秋「鏡月茶禮」，以中秋、自然、茶香為意境發想，融入明月、山景與茶杯元素，同時化繁為簡，以簡約線條設計加上質感燙金。禮盒內容包括「阿里山手工紅茶」，以及雙雙獲得ITI風味絕佳二星獎章的「金湯1號」茶品、糙米堅果酥，茶葉與茶點皆獲得國際評鑑肯定，送禮自用有面子又有裡子。

其中獲得ITI風味絕佳二星獎章的「金湯1號」集三十年火侯集於一品，自然的醇厚香味散發出來裊裊散染的滋味，飽含活力與成熟生命，茶湯呈淡琥珀色、入口醇厚、富含花香及濃郁米香味、「阿里山手工紅茶」湯色橙紅金亮，柔潤輕盈、滋味清甜。「糙米堅果酥」由營養師特別調配，使用安心契作鴨間稻糙米，搭配整顆優質蔓越莓乾與養生南瓜子，全素且無麩質配方。