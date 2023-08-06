阿里山林鐵本線36K＋100處因邊坡土石滑落，鐵道遭樹木、落石、泥流覆蓋，現已清除恢復原貌。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）
阿里山林鐵本線36K＋100處因邊坡土石滑落，鐵道遭樹木、落石、泥流覆蓋，現已清除恢復原貌。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）
嘉義雨勢趨緩，今將清除覆蓋阿里山林鐵本線的土石、樹木。

今嘉義山區雨勢已明顯趨緩，阿里山林鐵本線36K＋100處、39K等處因邊坡土石滑落，鐵道遭樹木、落石、泥流覆蓋，經阿里山林鐵及文資管理處這兩天派員全力清除後，預計今下午5點前會完成嘉義至十字路全線巡檢及清理作業，等明天7日列車試運轉，確認路線安全後，預計林鐵本線8月8日復駛。

阿里山林鐵本線36K＋100處現已恢復原貌。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）
阿里山林鐵本線36K＋100處現已恢復原貌。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）
祝山、沼平、神木等3條支線，配合阿里山國家森林遊樂區今上午正常開園，已恢復正常營運。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）
祝山、沼平、神木等3條支線，配合阿里山國家森林遊樂區今上午正常開園，已恢復正常營運。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

至於祝山、沼平、神木等3條支線，配合阿里山國家森林遊樂區今上午正常開園，已恢復正常營運。

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