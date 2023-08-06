台啤雲豹職業籃球隊今夏舉辦「豹小子夏令營」，4日在桃園北科附工圓滿結束，由上季效力於雲豹的T1聯盟得分王艾夫伯 (Mike Efevberha) 領軍，率領鄭瑋、盧捷閔、劉元凱、陳建銘、羅振峰等球員組成的助教團隊，一起讓所有參與活動的小朋友們有個充實假期。

艾夫伯親自策劃此次夏令營，展現他對籃球的熱情和豐富教學經驗，他強調，夏令營不僅培養孩子們的籃球技巧和團隊合作精神，更重視讓他們在快樂中學習和成長。

訓練過程中，艾夫伯不只是教練，更像是孩子們的朋友和親人，他感性地分享：「這些學員讓我想起我的7歲女兒，我會用父愛去安慰和鼓舞他們，讓他們知道我真心關心他們的感受。」

過去艾夫伯也曾在義大利擔任過夏令營教練，且熱愛與小朋友互動，因此無論對台灣或義大利兩地的孩子們都寄予厚望，談及台灣未來籃球發展，他認為，擁有正確領導者是成功最大關鍵，只要教練能找到球員使用說明書，台灣籃球定能更加卓越。

台啤雲豹舉辦的「豹小子夏令營」希望透過籃球運動，協助孩子們建立健康的身心，不只在於籃球技術的學習與提升，更重要的是，透過籃球這個運動，讓孩子們學習如何與他人合作，培養他們面對困難的勇氣和解決問題的能力。

球隊希望以多元面向的訓練內容學員們能更全面地理解籃球運動，並從中獲得寶貴的生活學習經驗，用適當的挑戰性與趣味性創建安全、友好的學習環境，鼓勵孩子們挑戰自我，並透過互動體驗成功的喜悅和挫折的成長。

營運長顏行書也強調了夏令營的教育意義，他認為主要是讓孩子們在樂趣中體驗運動，培養社交技能，從而培養對籃球的熱愛。小學員們在有趣的訓練課程和體驗活動下，玩得不亦樂乎，表示每天都很期待可以來夏令營，明年也要繼續參加「豹小子夏令營」。

台啤雲豹持續投入桃園地區的籃球發展，「豹小子夏令營」透過專業的課程設計，不僅加強孩子們的籃球基礎能力，更培養他們的判斷思考能力，幫助他們勇敢追夢，並積極回饋社區。