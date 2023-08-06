史前館與漫畫家狼七及蓋亞文化攜手合作出版重建台灣藝術史漫畫《月亮的名字》今天在國立台灣史前文化博物館辦理新書發表會。（史前館提供／蔡旻妤台東傳真）

史前館與漫畫家狼七及蓋亞文化攜手合作出版重建台灣藝術史漫畫《月亮的名字》今天在國立台灣史前文化博物館辦理新書發表會。（史前館提供／蔡旻妤台東傳真）

由國立台灣史前文化博物館、漫畫家狼七與蓋亞文化攜手合作出版重建台灣藝術史漫畫《月亮的名字》今天在史前館辦理新書發表會，希望早期只有作品、沒有名字的原民藝術家重新被看見。史前館副館長蔡志忍表示，這是繼漫畫家曾耀慶的《玦：孿生》之後，史前館與蓋亞文化合作的第2本文史轉譯漫畫，並獲前文化部長鄭麗君、歌手阿爆（阿仍仍）等人推薦。

史前館策展人盧梅芬研究員指出，1990年之前，無論人類學、工藝與美術等領域的木雕研究，主要著重在「族群」藝術、較少強調製作者，使許多作品的作者成為「無名者」（anonymity）。佳興部落有些作品已被一些博物館典藏，然而過去人類學博物館的典藏品登錄資料卻沒有製作者、創作時間等資料，主要僅標示族群與採集地。

經過近20年的研究梳理，無名者不再是無名者，他們的名字終於清楚地進入公共視野，美術界也重新認識原住民藝術，以重新定義台灣文化的重要歷史轉折，同時回應了「藝術指路」與「身份追尋」2個重要的當代議題。

《月亮的名字》是漫畫家狼七第2部文史轉譯漫畫，狼七坦言，不論是「藝術指路」或原住民與其藝術創作，對他來說都十分陌生遙遠。但經過取材與資料閱讀、撥開層層的學術包裝後，會發現它要追求的其實是非常普世的價值：「想知道自己是誰、想找回自己的名字、找到自己歸屬的地方。」

狼七說，史前館漫畫出版計畫裡的主旨「讓博物館中的無名者，在藝術史中重新歸位」，也是最初在面對這個陌生題材時繫住他的風箏線。「把名字還給他們」是個非常動人的命題。

史前館指出，2017年時任文化部部長的鄭麗君提出「重建台灣藝術史」政策，希望對台灣藝術史進行多元複數藝術觀點的重新研究、詮釋與推廣。史前館因而開始執行原住民藝術購藏與特展計畫，同時也希望透過大眾化的方式轉譯，讓1990年代（含之前）在藝術史中相對較邊緣化的原住民藝術得以重新被看見，依此續規畫「重建台灣藝術史」漫畫出版計畫。