台北市上個月發生交易虛擬貨幣時所衍生的強盜案，其中一名謝姓男子向王姓幣商購買價值新台幣780萬元的虛擬幣，等收到虛擬幣後又持槍搶回交給王姓幣商的780萬元。經檢方調查後，發現謝姓男子為北市府工務局公園處的公務員。公園處則回應，謝姓職工日前已被列為高風險關懷人物，至於涉及強盜案查如屬實，公園處會做最明快處置絕不姑息。

台北市今年7月1日發生一起交易虛擬貨幣衍生的強盜案，謝姓男子為了向王姓幣商購買價值新台幣780萬元的虛擬幣，兩人相約大同區重慶北路上交易。謝姓男子先是依約將裝有780萬元的包包交給王姓男子，待王男點清款項後也將等值虛擬幣轉出給謝男，結果謝男謊稱未收到虛擬幣，甚至還拿槍要脅王姓男子，搶回已經交付的鉅款。

而在檢方調查後發現，謝姓男子的身份為公園處的公務員，並在陽明山上工作。公園處則表示，謝姓職工平日負責苗圃內部植栽維護工作，但因工作表現不佳且差勤不正常，公園處已將其列為高風險關懷人物，因其最近數度曠職，前已簽報進行檢討，進入考績會後最重可予解僱。

公園處強調，任何嚴重破壞機關形象與公務信譽，顯已不適任者，皆將依法懲處，甚或解職處份。對於謝姓職工涉及強盜案，公園處將配合檢調之調查，以求勿枉勿縱，查如屬實，公園處會做最明快處置絕不姑息。