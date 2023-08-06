近日國軍連環「爆」，先是基隆祥豐彈藥庫爆炸，隨後中科院九鵬基地也發生爆炸燃燒意外，兩起案件都導致多名官兵受傷，讓國民黨2024立委參選人羅智強質疑國防部安全意識不足，宣布反貪腐監察院將針對國防部進行提告。

羅智強今（6）日在臉書表示，基隆祥豐彈藥庫爆炸，造成9名士官兵輕重傷，但事件報告都還沒出爐，中科院九鵬基地又發生爆炸燃燒意外，造成現場4名人員受傷，「一爆再爆，國軍的命不是命？」

「身安危難保，遑論保國家安全！」羅智強加碼指出，陸軍第八軍團裝甲564旅去年7月進行「聯勇操演」，導致一名士兵在退伍前13天遭戰車砲塔尾環重壓身亡；2016年漢光預演時，還有戰車因為人為操作不當翻落溪中，導致4死1輕傷的慘劇，他宣布反貪腐監察院將針對國防部提告，怒轟國防部安全裝備不夠、安全意識不足，讓國軍尚未上戰場就平白傷亡。

國民黨立委江啟臣也在該篇文章留言說，發生這麼多軍紀事件、部隊管理漏洞、訓練安全出包，真相出爐了嗎？有人負起責任嗎？監察院都不調查行政責任嗎？繼續官官相護推諉塞責嗎？蔡政府不管，監察院也不調查真相嗎？沒人負責加上沒有真相的檢討，就是下次遺憾的主因。