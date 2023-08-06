南韓啦啦隊女神李多慧自加盟樂天女孩後，一舉一動備受關注，也成為球迷間討論的熱門話題之一；而近期在台中洲際棒球場所舉辦的職棒明星賽中，將各隊啦啦隊女神聚集應援，其中中信兄弟人氣成員峮峮更嗨跳神曲「炸裂陳子豪」，就連李多慧也在旁圍觀當起「綠葉」。

日前YT頻道《走一日球迷 台湾プロ野球チア》分享明星賽各隊啦啦隊女孩在場邊應援的影片，而峮峮在場上大跳「炸裂陳子豪」應援曲時，現場球迷的氣氛嗨到最高點，其他啦啦隊女孩們見狀後，也紛紛擔任「綠葉」，連原先在旁獨跳的李多慧，隨後也走到林襄身旁，加入女孩們的行列中，讓峮峮一人跳好跳滿。

影片曝光後，許多網友留言「多慧知道不是他的風格」、「炸裂還是得峮峮來」、「炸裂要有先天的優勢才比較好看」、「每個啦啦隊都是努力闖出一片天的」、「炸裂直接變嗆司曲」、「李多慧一副他跳得有很猛嗎？」、「多慧跳炸裂浪費了」。

事實上，李多慧在明星賽後出席活動受訪時表示，這次參加明星賽讓她非常興奮，更讚美其他隊啦啦隊成員都很美，她也提到，覺得峮峮跳舞可愛又很認真，並謙虛地說：「我要向她多看齊！」