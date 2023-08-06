《阿姐萬歲》 討論「歹厝邊有理說不清？小心惡鄰纏身！」。（三立提供）

哈孝遠近日在三立台灣台《阿姐萬歲》 主題「歹厝邊有理說不清？小心惡鄰纏身！」時，被爆料不僅「拍戲太晚回家很吵鬧」、「把小孩當寵物在教養」、「說話大聲的巨人浩克」，他委屈表示：「我人大隻，有時回家肚子太餓，就會大聲用吼的跟老婆說『我肚子好餓！』可能因此吵到鄰居！」

至於孩子，他也解釋兒子目前處於狗都嫌的年紀，每天有太多精力，後來哈孝遠就發現一招管用，就是丟籃球，就把兒子當狗養，砰砰砰的聲音就影響到樓下鄰居。鄰居還好心體諒的「畢竟你家是籃球世家，但可不可以九點以後不要再丟球。」陳志強就虧哈孝遠說自己走路已經像大象，再加上小孩跑，誰受的了。苗可麗也直指他說：「你就是惡鄰呀！」哈孝遠趕緊解釋其實自己也有帶其他鄰居小孩一起玩。

許聖梅則是遇到很恐怖的熱心鄰居，曾經拆開她的私人包裹，她表示樓上鄰居太熱心了，除了每天幫忙收包裹，甚至還會幫忙「把別人的包裹一一拆開來」。許聖梅承認自己是一個很愛買東西的人，有時還會有購物台廠商送來的貨，雖然她都會請管理員代收，但樓上的熱心鄰居阿嬤還是會自作主張拆開，就連她買的內衣也被拆開，「雖然裡面東西都沒有少，但就是多少覺得不舒服」。

她笑說有次剛好下樓，被警衛叫住，「他說我買的碗粿壞掉了，當時我還好奇想說我有買嗎？結果是阿嬤拆箱誤以為新買的NUBRA是碗粿，阿嬤還捏一下說壞了！」