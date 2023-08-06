輕度颱風「卡努」從昨起二度侵襲沖繩，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，卡努颱風各種蛇行，預計將再度進入暖水池中，有機會增強重返中颱，接著90度轉向侵襲日本九州、韓國東側。氣象專家吳德榮表示，日本將卡努稱為「第一怪颱」。

台灣颱風論壇在臉書指出，卡努颱風正慢速穿越日本那霸至奄美大島間，因為冷水坑的關係，強度略為減弱為輕颱，預計將再度進入暖水池中，有機會稍微增強，重返中度颱風。過去一天沖繩地區受到颱風南側環流侵襲，更測得每秒39.6公尺的強陣風。

台灣颱風論壇說，卡努明天（7日）將90度轉向，8月8日下午至10日清晨侵襲日本九州，接著8月10日快速侵襲韓國東側，提醒有要前往這兩區域旅遊的人注意颱風動態，並感嘆卡努路徑各種蛇行，真的不簡單，「最大苦主就是沖繩了」。

中央氣象局資料顯示，第6號颱風「卡努」早上8時的中心位於台北東北東方850公里海面上，向東逐漸遠離台灣，其西南風為中南部帶來連日豪雨釀災。吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新路徑顯示，卡努向東北東移動，今日仍侵襲琉球群島，明天逐漸轉北，周二將撲向九州，日本稱其為第一怪颱，但與「韋恩」颱風、「耐特」颱風相比，其實路徑還算單純。