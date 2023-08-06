由於全球供應量下降，可可的價格近日上漲至超過12年來的最高水平。作為製作巧克力的主要原料，可可供應緊張，意味著巧克力價格將上漲。

據俄羅斯媒體《今日俄羅斯》周六（5日）報導，紐約商品交易所可可期貨價格近日上漲至每噸3552美元，並一度達到每噸3569美元的峰值，這是自2011年3月以來的最高價格。專家認為，可可價格的上漲主要是由於全球供應量的下降。

西非地區是可可的主要產地，當地正面臨產量下降的風險。專家稱，由於今年極端天氣頻發以及俄烏戰爭帶來的化肥價格上漲，象牙海岸和迦納的種植戶減少了化肥的使用量，這威脅到了這2個全球可可生產大國的可可產量。

此外，聖嬰現象也是導致西非地區降雨量減少最大因素之一，預計從11月開始，當地可能會迎來十分嚴重的旱季。美國商業媒體預計，象牙海岸今年的可可產量將同比下降20％，迦納的可可產量預計將低於歷史平均水平。

由於可可產量的減少以及價格的提高，全球主要巧克力生產商瑞士蓮（Lindt）和好時食品公司（The Hershey Company）日前都表示其產品價格將進一步上漲 。