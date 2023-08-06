日本文部省7月底的報告顯示，一份針對日本中學三年級學生進行的英語測驗顯示，口說項目的平均答對率僅12.4％，不過消息人士認為，口說項目的題目非常困難，有很多「無法立即表達看法」的題目，因此不能總結日本學生的英文能力下降。

一份針對日本中學三年級學生進行的英語測驗顯示，口說項目的平均答對率僅12.4％。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，掌管日本教育的文部省7月31日公布中學三年級生參加國家學術力評估（National Assessment of Academic Ability）的試驗成果，今年一共有190萬名中學生參與。

結果顯示，在英文測驗方面，口說部分的平均答對率只有12.4％，63.1％的學生完全沒有答對這5題口說題目，相較之下，學生在聽力及閱讀測驗的平均答對率高達50-60％，寫作測驗的平均答對率為24.1％。

不過這項結果真的顯示日本學生英文口說能力不佳？消息人士認為，口說測驗中的情境「非常困難」，而且有許多學生「無法立即表達看法」的題目，「我們不能做出英文能力下降的結論」。

有些專家也認為，此次測驗題目主要源自於2021年的新課綱，新課綱更重視英文對話，因此今年的題目對學生來說太過挑戰性。

日本上一次進行這類英文測驗是在2019年，今年的平均成績較4年前掉了18.4個百分點。

不過報導指出，2019年的題目主要要求學生對題目中的圖片進行簡短回答，今年的題目更側重對話，要求學生即興發言，同時測試他們的聽力及口說能力。

例如，其中一題要求學生仔細聽一名外國交換生的報告，接著請應試考生針對這名交換生的報告發表30秒意見。文部省指出，只有4.2％的考生能夠回答這一題，18.8％完全答不出來，41.1％考生想回答，但是不知道如何用英文表達。

針對這項測驗，日本上智大學應用語言學教授渡部良典批評政府太側重口說，認為閱讀、聽力也同等重要，應該要讓學生以更平衡的方式學習。

日本文部省於2020年將英文列入小學五、六年級的官方科目，2021年起要求中學以英文授課。

國際教育機構「EF Education First」一項針對210萬名非英語圈國家民眾進行的調查顯示，日本人的英文流利程度在111個國家、地區中排名第80。