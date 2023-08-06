南投廬山溫泉區因遭遇暴雨引發嚴重土石流，導致聯外道路及橋樑中斷。目前仍有雲鄉飯店60人、翠綠飯店20多人受困在內，各縣市特搜隊組成31人小隊徒步挺進當地救援，但必須繞攀山區才能進入災區，將透過直升機先運送民生物資，並協助受民眾等待救援。

負責率隊的新北消防局表示，目前透搜隊由仁愛分隊張小隊長帶隊，並由新北慈福分隊長張喬偉指揮，含南投4人、消防署6人、新北消防局15人、台中市消防局6人，組成合計31人特搜隊，於中午出發前往廬山。

廬山吊橋上看去，泥水已淹沒飯店一半。(新北市消防局提供)

各縣市特搜隊組成31人小隊徒步挺進當地救援，但必須繞攀山區才能進入災區。(新北市消防局提供)

各縣市特搜隊組成31人小隊徒步挺進當地救援，但必須繞攀山區才能進入災區。(新北市消防局提供)

目前確認上山僅2路徑，下游有一座橋，但因前往的路徑皆被水淹沒、斷裂，無法前行。原本預計改往廬山吊橋另一端上攀繞山路，但鄰近居民表示原路徑很也都被淹沒了，目前特搜隊只能邊走邊找路

由於山路險峻，特搜隊經無法背負救援物資上山，僅能上山勸導民眾一同下山，同時各揹一組擔架上山，準備救援百歲失智阿嬤及需洗腎患者。