桃園市中壢區忠貞市場人氣排隊名攤「阿箴越南法國麵包」食品中毒案再擴大，截至6日通報增至422人，市府衛生局調查，攤商疑似是製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔導致這次食品中毒案，將依違反食品安全衛生管理法開罰業者54萬元罰鍰，另即日起啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案，全面稽查桃園市攤商食品安全。

衛生局說明，針對8月2日、3日有買過該攤法國麵包且有症狀者發出問卷調查，共計243人填寫，經統計有229人出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，潛伏期為4至63小時30分。另經醫院通報食品中毒民眾，有4人檢驗出沙門氏桿菌。此外，稽查人員前往稽查業者製備的食材，除發現冰箱溫度不足外，其中蛋類製品有滷鴨蛋及蛋黃醬，而蛋黃醬是在家製作完成後常溫送至攤位，疑似就是在製作蛋黃醬前未落實雞蛋清潔導致整起食品中毒案。

衛生局追蹤住院民眾，還有16人因腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等症狀住院中，也提醒沙門氏菌是造成食品中毒常見的病菌，易受汙染的食物包含生的或未煮熟的雞蛋及雞蛋製品以及牛奶或乳製品，還有肉類等等，若食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖也容易傳播，一般臨床症狀以急性腸胃炎為主，在感染後約6至48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀。