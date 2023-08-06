藉由銅鑼頌缽共振的音療，讓體驗者在宛如仙境美景的明池森林中，徹底放鬆身心靈。（力麗觀光提供）

力麗觀光邀請經驗豐富的銅鑼缽音療癒師燕子老師(左)和聲音療癒師-YoYo老師(右)，帶領體驗者感受銅鑼頌缽音療的魅力。（力麗觀光提供）

力麗觀光這幾年全力推廣多元主題旅遊，跨域整合生態、文化、藝術及樂活4大主題，提升國旅競爭力。（力麗觀光提供）

後疫情時代，國內的觀光產業力拚復甦，期望透過多元化的主題旅遊，促進國旅商機。近幾年積極推動體驗轉型的本土觀光品牌力麗觀光，將在8到9月期間，在力麗馬告生態園區明池森林遊樂區舉行10場次「銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊」，期望藉由銅鑼頌缽共振的音療，讓體驗者在宛如仙境美景的明池森林區中，徹底放鬆身心靈。體驗者原價1250元，房客和早鳥優惠價1000元。

力麗觀光近幾年努力深耕度假型飯店，以深度遊的旅宿體驗帶領遊客玩出國旅新創意，像是結合明池的湖光山色美景與藝術展演的「明池水劇場」，受到市場不少關注；近期首度推出全新的「銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊」，在素有「北橫明珠」美譽的明池森林遊樂區，以小班制限額限量推出10場次的頌缽音療，讓體驗者紓解雜亂思緒、體驗慢生活，回歸平衡舒心的自在狀態。

聲音療法是最為古老的療癒方法之一，歐美各地廣為運用在輔助醫療上，對於自律神經失調或情緒壓力所引發的失眠，透過聲音療法皆有顯著改善。此次力麗觀光邀請經驗豐富的銅鑼缽音療癒師「燕子老師」以及聲音療癒師「YoYo老師」，在景緻宛如人間仙境的明池森林遊樂區，帶領旅人體驗銅鑼頌缽音療的慢活之旅。

體驗者在兩位療癒師引導下，以或坐或躺的舒適姿態，調整呼吸與思緒後，進入古老聲音的療癒之旅。當銅鑼和頌缽聲響起時，厚實且具能量的共振節奏，震動所有細胞、骨骼、器官和身體裡的水元素與空隙，待人體進入自癒機制活躍的Alpha波狀態，思緒呈現放空無念的深層冥想，全然融入共振的銅鑼梵音，在寂静和諧中合一。「銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊」分別在8月22日到24日、9月12日到14日共舉辦10場頌缽音療。

為提升國旅競爭力，力麗觀光這幾年全力推廣多元主題旅遊，跨域整合生態、文化、藝術及樂活4大主題，滿足不同旅客喜好。力麗觀光董事長蔡宗易表示：「透過融合自然生態與人文療癒，推出『銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊』，讓雙耳引導心緒重新歸零，沉澱紛雜的煩惱與焦躁，同時期待力麗馬告生態園區成為心靈療癒的最佳目的地，一同向外傳達正面意念。」